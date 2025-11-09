Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-малко от час!

Снимка: Diana Russinova / Facebook

От полунощ на 10 ноември се възстановява движението за леки автомобили до 3,5 тона по пътя Михалково – Кричим, който беше затворен от края на октомври заради укрепителни работи. Пътят пропадна при обилни валежи през май тази година, като бе разрушена подпорна стена от каменна зидария при 79-ти километър.

Пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики обаче съобщи в социалните мрежи, че десетки шофьори не изчакаха официалното откриване. "Типично по български над 100 автомобила нарушиха забраната за по-малко от час. Водачите не зачетоха пътните знаци понеже бързали. Всеки си имаше своето оправдание. После се пишат гръмки писания, че се правел 'ремонт на ремонта', какво очаквате, като минете върху бетон на два дни?", написа Русинова.

Движението се възстановява за моторните превозни средства до 3,5 тона в отсечката от пътното кръстовище за село Осиково до пътната връзка към язовир "Въча". Пътят бе затворен на 27 октомври за укрепване на компрометирания участък.

Превозните средства над 3,5 тона ще продължат да преминават по обходен маршрут до полунощ на 20 ноември. Алтернативното трасе на направлението Девин – Кричим остава същото: Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив или Девин – Доспат – Батак.

История на проблема

От падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция бе разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкетът, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини.

Агенция "Пътна инфраструктура" предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка, които от средата на август се изпълняваха поетапно. Проучвателно-проектантските работи и строителството бяха възложени на "Георесурс" ЕООД, а строителният надзор се изпълняваше от "Строл – 1000" АД.

Реакции в социалните мрежи

Под публикацията на Диана Русинова потребители изразиха недоволство от поведението на нарушителите. "Типично по български! Всеки си мисли, че правилата за него точно не важат - да си спазват балъците!", коментира Тодор Батков.

Възстановяването на движението по третокласния път ще допринесе за значително облекчаване на трафика през обособените обходни маршрути и ще внесе относително спокойствие сред бизнеса и туристическия бранш в община Девин, според БТА.

