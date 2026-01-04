Димитър Калайджиев: В България идват тежки времена и скъпи имоти

Кадър БНТ

В първите дни след официалното приемане на България в еврозоната, напрежението сред спестителите расте, подклаждано от апокалиптични прогнози на представители на имотния сектор. Докато банковата статистика отчита рекордни депозити в последните дни на 2025 година, брокери и финансови посредници активираха кампания за пренасочване на тези средства към пазара на недвижими имоти и злато.Според данни от банковия сектор, цитирани от bTV, само в последните два работни дни на изминалата година по сметките са депозирани над 1 милиард лева. Този масов преход "от буркана към банката" беше провокиран от автоматичното превалутиране на левовете в евро, което влезе в сила от 1 януари 2026 година.

Страхът като маркетингов инструмент

На фона на тази ликвидност, финансовият анализатор и брокер на недвижими имоти Димитър Калайджиев начерта мрачна картина за българската икономика.

"Да! Парите на хората са в опасност", заяви Калайджиев, цитиран от bTV. Той прогнозира ускорена инфлация и даде драстичен, макар и анекдотичен пример за спекула – поскъпване на козметичен продукт от 20 лева на 20 евро за една нощ. Подобна практика е в директно нарушение на правилата за фиксирания курс и подлежи на санкции от контролните органи, но се използва активно като аргумент за бързи инвестиционни решения.

Парадоксът на "Имотния балон"

Анализът на Калайджиев съдържа сериозно икономическо противоречие. От една страна, той предупреждава за настъпваща рецесия. "В България ще дойдат тежки времена – още в края на тази година и началото на другата предстои намаляване на потреблението", коментира експертът.

В същия момент обаче, той твърди, че цените на имотите няма да паднат, а ще продължат да растат с 5 до 10 процента. Тази ситуация, известна като "стагфлация" (стагнация плюс инфлация), е икономически убийствена за домакинствата, но според брокера е идеалният момент за покупка. Логиката, че при намалено потребление и обеднели купувачи цените на активите ще вървят само нагоре, остава спорна сред независимите икономисти.

Съветите на Калайджиев за 2026 година изключват традиционните банкови депозити и глобалните фондови пазари. Той препоръчва разпределение на активите: 50% в имоти, 30% в злато и едва 20% кеш.

"Те спряха да купуват дълга на Америка, златото тепърва ще расте", обясни Калайджиев, визирайки централните банки. За популярния индекс S&P 500 мнението му е скептично: "Те не могат да платят инфлацията, но е по-добре, отколкото да държиш парите си в банка".

Доклад на Българската народна банка (БНБ) показва, че въпреки страховете, българите продължават да забогатяват. В края на 2025 година са отчетени над 400 нови "милионери" по депозитни сметки, а най-масовите спестявания са в диапазона между 50 000 и 100 000 лева. Дали тези средства ще бъдат "спасени" чрез покупка на надценени имоти или ще останат в банковата система на еврозоната, предстои да разберем в следващите месеци.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!