Директорът на ИАППД: Нивото на река Дунав при Русе е почти нула

Пилотен проект за повишаване на нивото на река Дунав стартира в района на остров Вардим. Инициативата е на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав (ИАППД) и цели да улесни корабоплаването в периоди на ниска водна стойност, без да се нарушава естествената екосистема на реката.

През последните години се наблюдават критично ниски водни нива по българския участък на реката – явление, което експертите свързват с климатичните промени. В резултат на това, в определени участъци се образуват така наречените прагове, които затрудняват преминаването на товарни кораби, особено в районите край островите Белене и Вардим.

„Дори и в момента нивото при водомерния пост на Русе е почти нула, което е много под ниското корабоплавателно ниво“, заяви директорът на ИАППД Ивелин Занев, пред Нова ТВ.

Според Занев, в момента има въведени ограничения за преминаване на плавателни съдове с определена товароносимост, а два от най-проблемните участъци са именно край Вардим и Белене.

За да се справят с проблема, от Агенцията са започнали поставяне на плаващи съоръжения – така наречените адаптивни елементи. Те представляват плаващи секции, които ще бъдат позиционирани под определен ъгъл спрямо течението на реката. Целта им е да насочват водата и наносите към основния плавателен път, без да се извършва каквато и да е интервенция върху речното дъно.

„Проектът е екологичен, защото няма човешка намеса в дъното на реката, ние няма да повлияем по никакъв начин нито на флората, нито на фауната“, допълни Занев.

Съоръженията ще функционират като временна и подвижна инфраструктура, напълно съобразена с природните процеси. Дейностите ще предоставят важна информация за ефективността на тази технология и възможността тя да бъде приложена по-широко в бъдеще.

Проектът се реализира в сътрудничество с партньори от Румъния, Хърватска и Австрия и се очаква да продължи няколко години.

