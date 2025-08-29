До 37 градуса в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък източният вятър ще отслабне. Времето ще е предимно ясно.

Минималните температури ще са между 10°C и 15°C, малко по-високи ще са отново по морето до 16-18°C.

През деня в петък ще е тихо със слаб източен вятър, но около обяд от изток ще се усили в Дунавската равнина. Температурите ще се повишат. След обяд ще преобладава разкъсана висока облачност.

Дневните температури ще се повишат и ще са между 30-34°C. По-високи в Сандански, Пловдив и Централна Северна България - до 36-37°C

Времето в София

През нощта срещу петък времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 10°С до 11°C. През деня ще е слънчево. Дневните температури ще се повишат, като максималните ще достигнат 30°-33°C.

Времето в планините

През нощта срещу петък ще е предимно ясно.

През деня ще е слънчево, а по върховете и ветровито! Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 22°C, а на 2000 метра – около 18°C. Ще духа слаб до умерен изток-североизток вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу четвъртък времето ще е предимно ясно. През деня ще е слънчево. Валежи не се очакват.

Вятърът ще духа от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 24°-26°С.

Времето на Балканите

Балканите отново ще са под влияние на изграждащ се гребен на високо налягане и температурите постепенно ще тръгнат нагоре. Към края на деня от северозапад над крайните западни райони ще започне да прониква по-студена въздушна маса, ще имаме валежи и гръмотевични бури.

