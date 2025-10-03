Добра новина за България от Европейската комисия

Пиксабей

Европейската комисия даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по Механизма за възстановяване и устойчивост, след като оцени, че страната ни успешно е изпълнила 58 от общо 59 ключови етапа на ПВУ.

Неприключена остава реформата на антикорупционната комисия, заради което част от плащането ще бъде задържано - пише в официално съобщение на еврокомисията, предава БНТ.

Общата стойност на искането е 653 милиона евро. След становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще може окончателно да одобри превода към България.

