Доклад: Хората стават все по-стресирани и тревожни

Тревогите, стресът и гневът са се увеличили в световен мащаб през последните 10 години според международен доклад, цитиран от ДПА и Нова ТВ.

Почти четирима от всеки десет анкетирани възрастни посочват, че са изпитвали силни тревога или стрес предишния ден.

Проучването "Състоянието на емоционалното здраве в света през 2025 г." е проведено от Института "Галъп" сред хора на възраст над 15 години в 144 страни и региони.

През 2024 г. 39 процента от възрастните по света посочват, че са имали много тревоги предишния ден, докато 37 процента съобщават за стрес. Това включва особено висок брой хора в страни, засегнати от конфликти.

Въпреки че средните стойности на тревожност са намалели леко в световен мащаб през 2024 г., връщайки се до нивата отпреди пандемията, те остават с 5 процентни пункта по-високи, отколкото през 2014 г.

Физическата болка (32 процента) се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с предходната година. Тъгата (26 процента) и гневът (22 процента) не са показали промяна в сравнение с предходната година. Всички стойности за негативни чувства обаче са по-високи, отколкото преди десетилетие.

В световен мащаб жените съобщават за повече тъга, тревоги и физическа болка от мъжете.

Проучването ще бъде представено на Световния здравен форум в Берлин, който събира хиляди политици, икономисти, представители на бизнеса и държавни администрации с цел подобряване на всеобщото благосъстояние.

Въпреки че глобалният ръст на неудовлетвореност през последното десетилетие е добре документиран, много лидери го пренебрегват, защото се осланят на икономически показатели, а не на емоционалното здраве, смятат авторите на доклада.

Според тях този пропуск е съществен, защото негативните емоции ограничават вниманието на хората и намаляват тяхната устойчивост, и също така могат да направят обществата по-уязвими към нестабилност.

Положителните чувства въпреки всичко остават широкоразпространени въпреки отчетения стрес.

