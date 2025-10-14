Дом за възрастни в Монтана приветства първа столетничка

Снимка Пиксабей

Първата столетничка си има дома за възрастни хора в монтанското село Владимирово. Райна Мадова стана на 100 години и бе почетена за рождения си ден с торта, свещички и баница, информира БНР.

От 10 години баба Райна Мадова е част от дома за възрастни хора в село Владимирово. Тя е от Бойчиновци, работила е в цеха за макарони, разказа Румяна Милетиева, която е съученичка с дъщеря ѝ.

"Работила е физически, отгледала е две деца. Имаше и син, който почина. Тук празнуваме годишнините на всички."

От 8 години Младен Аврамов е директор на дом „Свети Николай“ във Владимирово. Баба Райна му е съгражданка.

"Знаем се отпреди да дойдем тук. Много от хората в дома имат трудни съдби и нямат близки."

Антоанета Иванова е медицинска сестра в дома.

"Баба Райна Бог си я обича. Радваме ѝ се. Тя нищо не яде, пази някаква специална диета, не знам дали това я крепи."

В дома за възрастни хора споделят, че баба Райна никога в живота си не е пила лекарства. На 100 години Райна Мадова пожела

"Бог да Ви пази здрави, бабини деца!"

В област Монтана тази година има 4 мъже и 6 жени столетници. Интересен е фактът, че в момента има две жени във Владимирово, които са на по 99 години.

