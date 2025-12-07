Доналд Тръмп-младши: Баща ми може скоро да се откаже от Украйна, непредсказуем е

Снимка Пиксабей

Доналд Тръмп-младши разкритикува корупцията в Украйна и намекна, че баща му може да се оттегли от мирния процес за страната, ако тя не сключи споразумение с Русия.

Тръмп-младши, най-големият син на президента на САЩ Доналд Тръмп, говори на форума в Доха. Това е голямо събитие, на което се събират правителствени служители и други международни играчи. Той подчерта, че Украйна отдавна е парализирана от корупцията в официалните си редици и заяви, че такава корупция подхранва войната както в Москва, така и в Киев, според „Политико“, цитирани от Нова ТВ.

Той също така отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски. Украинският лидер е подложен на политическа заплаха заради разследване за корупция, в което са замесени някои от най-близките му сътрудници. Един от тях, Андрий Ермак, наскоро подаде оставка. Ермак често ръководеше международните преговори на Украйна. Самият Зеленски не е обвинен в корупция.

„Поради войната и защото е един от най-големите маркетинг специалисти на всички времена, Зеленски се превърна в нещо като божество, особено за левите, за които той не можеше да сгреши, беше над всякакво упрекване“, каза Тръмп-младши.

Според него Зеленски удължава войната, защото „знае, че никога няма да спечели изборите, ако тя приключи“. Той също така посочи, че Украйна е „много по-корумпирана от Русия“.

На въпроса дали американският президент може да се оттегли от Украйна, синът му отговори: „Мисля, че може“.

„Хубавото и уникалното при баща ми е, че никога не знаеш какво ще направи. Фактът, че не е предсказуем... принуждава всички да се отнасят към него с интелектуална честност“, продължи той.

Президентът Тръмп отдавна има трудни отношения с Украйна и Зеленски в частност, като често проявява симпатия към Русия и руския лидер Владимир Путин. Администрацията на Тръмп настоява и двете страни да подпишат мирно споразумение, но без особен успех.

„Искаме мир. Искаме да спрем човешките загуби“, каза Тръмп-младши.

Самият той няма официална роля в администрацията на баща си, но е ключова фигура в движението MAGA (Make America Great Again, „Да направим Америка отново велика“, бел. ред.).

Неговата намеса отразява антипатията на някои членове на екипа на Тръмп към украинското правителство и идва в момент, когато преговорният екип на Тръмп оказва натиск върху Киев да се откаже от ключови територии.

Тръмп-младши също така разкритикува върховният представител на ЕС, Кая Калас, като посочи, че европейските санкции не работят, тъй като просто са повишили цената на петрола, от която Русия може да плати за войната си. Той описа европейския план като „ще чакаме Русия да фалира – това не е план“.

Той подчерта, че по време на предизборната кампания на баща му за изборите през 2022 г. е срещнал само трима души, които смятат, че войната в Украйна е сред десетте най-важни въпроса. Рискът от венецуелски лодки, пренасящи наркотика фентанил в САЩ, е, според него, „много по-ясна и настояща опасност от всичко, което се случва в Украйна или Русия“.

Тръмп-младши обвини, без да предоставя доказателства, че през лятото в Монако е забелязал, че 50 % от суперколите като Bugatti и Ferrari имат украински номера.

„Мислите ли, че това е спечелено в Украйна?“, попита той.

„Чуваме всички слухове за това, което се случва, когато виждаме, че всички номера в Монако са украински. Богатите избягаха и оставиха това, което смятаха за селската класа, да се сражава в тази война. Нямаше стимул да се спре, защото докато парите продължаваха да прииждат и те крадяха, никой не проверяваше нищо, така че нямаше причина да се стигне до мир“, каза Доналд Тръмп-младши.

Тръмп-младши защити и военната кампания на баща си срещу наркокартелите, включително въздушните удари срещу лодки в Карибско море, за които се предполага, че превозват наркотици. Той посочи, че смъртните случаи на американци, причинени от наркокартелите, не могат да бъдат пренебрегнати.

„Това е много по-голяма и явна заплаха за Съединените щати от всичко, което се случва в Украйна и Русия“, каза той.

Тръмп-младши се появи на сцената в Доха с бизнес партньора си Омид Малик от 1789 Capital, компания за инвестиции.

Той се разсмя, когато го попитаха дали баща му ще се кандидатира за трети мандат, което е конституционно забранено. „Ще видим какво ще се случи“, каза Тръмп-младши, добавяйки, че нежеланието на президента да отхвърли възможността може да е вид шега.

„Забавно е да гледаш как главите на левите експлодират всеки път, когато той повдига този въпрос“, каза с ирония синът на американския държавен глава.

Обвиненията на Тръмп-младши за корупция срещу Украйна вероятно ще разгневят не само поддръжниците на Украйна, но и много демократи, които считат, че семейство Тръмп се облагодетелства финансово от собствената си политическа власт.

Например, семейство Тръмп разширява финансовите си връзки с Катар и други богати арабски петролни държави. Това включва планове за изграждане на луксозен голф курорт в Катар.

Президентът Тръмп, подобно на много от предшествениците си, също счита Катар за ключов геостратегически съюзник. Страната е домакин на американска военна база и е помогнала за посредничеството в конфликтите в Газа и извън нея.

Отношенията между Тръмп и Катар привлякоха огромно внимание тази година, когато арабската държава ефективно подари на администрацията луксозен самолет Boeing 747 , който да бъде преустроен за използване като Еър Форс 1.

При появата си през май на Икономическия форум в Доха, Катар, Доналд Тръмп-младши не изключи бъдеща кандидатура за президент, като каза: „може би един ден.”

