Доналд Тръмп ще пропусне "Супербоул"

Кадър Ютуб

Американският президент обясни отсъствието си с голямото разстояние до Калифорния

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да присъства на най-гледаното спортно събитие в страната – финала на Националната футболна лига "Супербоул". Въпреки че през втория си мандат той често заема места на първи ред на най-престижните спортни форуми, този път държавният глава обяви, че няма да пътува до Калифорния.

В интервю за New York Post, цитирано от CNN и Нова ТВ, Тръмп обясни отсъствието си с голямото разстояние. „Просто е твърде далеч. Иначе бих отишъл. Получавал съм чудесни покани за "Супербоул" – харесват ме“, заяви той и добави, че би присъствал, „ако пътуването беше малко по-кратко“.

"Супербоул LX" ще се проведе на 8 февруари на стадион „Леви“ в района на залива Сан Франциско. В неделя четири отбора ще се борят за място на финала – „Сиатъл Сийхоукс“ срещу „Лос Анджелис Рамс“ във финала на NFC и „Ню Инглънд Пейтриътс“ срещу „Денвър Бронкос“ в AFC.

Макар официалното обяснение да е свързано с дългия полет, президентът не крие и недоволството си от избора на изпълнители за шоуто на полувремето – Bad Bunny и Green Day, които публично подкрепиха Камала Харис на изборите през 2024 г. „Аз съм против тях. Това е ужасен избор. Единственото, което правят, е да сеят омраза“, коментира Тръмп пред New York Post.

Още през октомври, след обявяването на артистите, той заяви пред NewsMax, че „никога не е чувал“ за Bad Bunny, въпреки че пуерториканският изпълнител има близо 84 милиона месечни слушатели в Spotify, и определи избора като „абсурден“.

През втория си мандат Доналд Тръмп редовно пътува по Източното крайбрежие, за да посещава спортни събития – UFC 314 в Маями, турнира по голф Ryder Cup в Ню Йорк, футболния мач Army–Navy в Мериленд, среща на „Ню Йорк Янкис“, както и шампионатите по борба на NCAA във Филаделфия.

Реакциите към присъствието му обаче не винаги са еднозначни. На финала на US Open в Ню Йорк и на „Янки Стейдиъм“ той беше посрещнат както с аплодисменти, така и с освирквания.

Сред възможните причини за пропускането на "Супербоул" се посочва и фактът, че Тръмп няма недвижими имоти в района на залива Сан Франциско. При пътуванията си той рядко отсяда в хотели, които не са свързани с неговия бизнес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!