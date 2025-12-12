Доц. Бацелова: Говорим срещу корупцията, а пушим незаконно в заведенията

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Това, което видях днес в Народното събрание, е колективна безотговорност, това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия епидемиологът доц. Христиана Бацелова. Тя беше категорична, че не само политиците, а цялото общества трябва да прояви отговорност.

Доц. Бацелова даде пример с това, че всички говорим срещу корупцията, но заедно с това мнозина заобикалят закона. „Всички пушат в заведенията на закрито, което е нарушение”, каза тя и добави, че това няма как да стане без корупционни практики.

Епидемиологът каза също, че се надява някой от потенциалните кандидати за служебните премиери да поеме отговорност и да заеме поста независимо от политическите съображения.

„Надявам се и да гледа на Запад, където е пътя на България”, добави тя.

Тя и друег пример за отговорността на обществото, като разказа, че всеки ден чисти боклучи от двора си, които са хвърлени от хората. „Бойко Борисов, Делян Пеевски или Иван Костов едва ли хвърлят отпадъци в двора ми, правят го хората”, заяви тя.

