Доц. Бацелова: Грипът може да има „опашка” през март

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Грипът може да има своята „опашка” през март, затова ако някой има възможност да се ваксинира, е добре да го направи дори и сега и след 14 дни ще има имунитет. Това каза по Нова нюз главният епидемиолог на УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдир доц. д-р Христиана Бацелова.

Тя подчерта, че в България трябва да се направи организация за много по-лесен достъп до ваксините срещу грип, при това за всички възрастови групи. Специалистката допълни, че в момента не се знае колко деца са ваксинирани. Именно те са обаче тези, които носят вируса в дома и заразяват баби и дядовци, като при последните има голям риск да развият тежки заболявания. Най-рисковите места за разпространение на грипа се летища и гари, казда още доц. Бацелова.

