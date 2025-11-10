Два влака се сблъскаха в Словакия

Снимка Пиксабей

Местни медии съобщават за няколко ранени в инцидента. На място са пристигнали спасителни екипи.

Влаковете са се движили по линията между словашката столиза Братислава и град Пезинок, който е на 20 километра на североизток от столицата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!