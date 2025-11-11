Джим Кери и Тейлър Момсен се събраха отново 25 години след „Гринч“

снимка: Ian Smith, Уикипедия

Джим Кери се събра отново с колежката си от филма „Гринч“ Тейлър Момсен за първи път от 25 години насам през уикенда.

Актьорите, изиграли ролите на Гринч и Синди Лу Кой в празничната класика от 2000 г., се срещнаха на червения килим на церемонията по въвеждането в Залата на славата на рокендрола в Peacock Theatre в Лос Анджелис на 8 ноември, пише Нова ТВ.

Докато позираха заедно пред фотографите, Джим Кери каза на репортерите: „Не сме се виждали от „Гринч“ насам“, а Тейлър Момсен добави: „Да, минаха 25 години. Това е лудост.“.

Комедийната легенда и звездата от „Клюкарката“ се появиха на събитието, за да помогнат за въвеждането на Soundgarden в Залата на славата на рокендрола. Канадският актьор им връчи наградата, а Тейлър Момсен изпя няколко песни с групата и Бранди Карлайл по време на церемонията.

32-годишната певица и бивша актриса, която беше на 5 години, когато снима „Гринч“, сподели за любимите си спомени от работата с Джим Кери по време на интервю за People.

„Обичам това, че той беше много грижовен към мен. Винаги беше много мил. И цялото преживяване от снимането на „Гринч“ и опознаването му, дори и с грима, беше просто прекрасно“, заяви Момсен.

„Като млад човек, който наблюдаваше един артист в работата му и как приема толкова сериозно своето изкуство, това остави наистина силно и трайно влияние върху мен като възрастен човек сега. И съм развълнувана, че мога да му кажа това като възрастна“, добави тя.

