Джорджо Армани ще бъде погребан днес на частна церемония

Кадър Jan Schroeder, уикипедия

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани, който почина на 91-годишна възраст, ще бъде погребан на 8 септември на частна семейна церемония в село близо до Милано, съобщиха местните власти.

Хиляди хора се сбогуваха с него през уикенда, когато ковчегът му бе изложен до централата на неговата мултимилиардна лайфстайл компания в Милано, предаде АФП, цитирани от Нова ТВ.

Армани, който почина на 4 септември, ще бъде погребан в средновековното село Ривалта, южно от Милано, където е погребана и майка му. Ще бъдат разположени сили за сигурност, за да гарантират уединението на погребението.

Кметът на Милано Джузепе Сала също обяви 8 септември за ден на траур в града. Компанията модния дизайнер съобщи, че магазините ѝ в Италия ще бъдат затворени на 8 септември следобед в знак на уважение.

От смъртта му насам холивудски звезди, политици и спортисти отдават почит на легендата на модата.

