ЕС ще подпише търговското споразумение с Меркосур

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще подпише търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари, предаде АФП, цитирани от Нова ТВ. На 9 януари ЕС даде дълго отлагано окончателно одобрение на мащабния търговски пакт с южноамериканския блок, преодолявайки съпротивата, водена от ключова държава като Франция.

След повече от 25 години преговори поддръжниците на споразумението го определят като ключово за стимулиране на износа, подкрепа на отслабената икономика на континента и за укрепване на дипломатическите връзки в период на глобална несигурност.

Същевременно договорът предизвика протести от страна на фермери, които се опасяват, че ще бъдат подбити от наплив на евтино говеждо месо и други продукти от Южна Америка.

Аржентинският външен министър Пабло Кирно вече беше обявил, че споразумението ще бъде подписано следващата събота (17 януари). В момента Парагвай е страната, която ротационно председателства Меркосур.

