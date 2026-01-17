снимка: Пиксабей

Постоянните представители на 27-те държави от ЕС ще се съберат утре на извънредна среща, след като американският президент Доналд Тръмп обеща вълна от мита срещу европейските съюзници, докато не бъде позволено на САЩ да купят Гренландия, предаде Ройтерс, цитирани от БНТ.

Кипър, който пое шестмесечното ротационно председателство на Съюза, съобщи тази вечер, че е свикал заседанието за неделния ден.

Европейски дипломати казаха, че то ще започне в 17:00 ч.

