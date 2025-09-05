Експерт за побоя в Русе: Ако беше обикновен човек, щеше да е само статистика

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Младежите, пребили шефа на ОДМВР-Русе, най-вероятно не са го разпознали, това каза по bTV доц. Милен Иванов, преподавател по национална сигурност. Ако беше обикновен човек, щеше да е просто част от статистиката, коментира той.

„Тези хора не биха разпознали и кмета и областния управител, освен като не са им съседи”, допълни експертът.

Доц. Милен Иванов коментира също хипотезата, че пребитият гл. комисар Кожухаров е можел да се защити със служебно оръжие. „Всеки гражданин има право да се защити с оръжие в случай на неизбежна защита, какъвто е този. Има натрупване, когато си полицай, защото полицаят на практика винаги е на служба, ако трябва да предотврати престъпление или противообществена проява”, обясни експертът.

Той обаче подчерта, че ако полицейският шеф е бил в ресторант или питейно заведение, не трябва да носи огнестрелно оръжие. „Такъв е законът”, подчерта доц. Милен Иванов.

