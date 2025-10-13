Епидемия от шарка застрашава гръцката фета

Снимка Пиксабей

Епидемия от шарка по овцете и козите в Гърция застрашава производството на прочутото сирене фета и може да доведе до сериозни проблеми при износа му. От началото на епидемията през юли 2024 година досега са засегнати над 260 000 животни в около 1100 ферми, а цените на сиренето вече са се повишили с близо 15 процента.

Особено тежко е положението в Тесалия - регионът осигурява 40 процента от млякото за производството на защитената марка фета. Първите огнища на заболяването са регистрирани именно там преди повече от година, а оттогава болестта се разпространява бързо въпреки усилията на ветеринарните служби, пише Дунав мост.

Гърция може да бъде класифицирана като страна, в която овцете и козите трябва да бъдат задължително ваксинирани. Това би довело до забрана на износа на млечни продукти към държави като САЩ, Канада, Австралия и Обединеното кралство, които не допускат внос от страни с масова ваксинация срещу шарката.

Фетата е един от най-успешните експортни продукти на Гърция с износ за над 780 милиона евро през 2024 година. Общата стойност на пазара на сиренето достига около 1 милиард евро годишно, като страната произвежда около 140 000 тона фета, от които 65 процента се изнасят.

Недостиг на суровина

Експертите предупреждават за сериозни проблеми през пролетта на 2026 година. Макар сегашните запаси от мляко и производството на сирене да покриват моментните нужди, очакваната липса на годни животни ще създаде недостиг на суровини.

Болните животни произвеждат значително по-малко мляко, а властите налагат забрани за движение на добитък и доставки на мляко при нови огнища. Хората от индустрията прогнозират повишение на цените с още 10-15 процента и затруднения при производството.

Епидемиологична обстановка

Според Министерството на земеделието на Гърция към момента са регистрирани над 260 000 засегнати овце и кози в около 1100 ферми. Силно засегнат е регионът Тесалия, който осигурява значителна част от млякото за производството на фета.

Първите случаи на шарка в страната датират от юли 2024 година. Към август същата година Гърция е съобщила за 47 огнища с над 2000 случая, според Световната информационна система за здравето на животните.

В момента се провеждат епидемиологични и лабораторни проучвания за изясняване на пътищата на предаване и обхвата на разпространението на вируса. Движението на животни е забранено в няколко региона на Тесалия, Македония и Централна Гърция.

Проблеми при компенсациите

Фермерите се оплакват от бавно изплащане на компенсациите и недостатъчен персонал във ветеринарните служби. В някои райони вече има дефицит на мляко и забавяне на производството на сирене, макар реално да няма спиране на дейността.

Министерството на земеделието на Гърция съобщава оптимистични прогнози, че ситуацията ще се стабилизира през втората половина на 2026 година, когато мерките за биосигурност трябва да дадат резултат.

