Ердоган посъветва Мелони да откаже цигарите

Кръстоносният поход на турския президент Реджеп Тайип Ердоган срещу тютюнопушенето има нова цел: италианския премиер Джорджия Мелони. В кулоарите на среща на върха в Египет за прекратяване на войната в Газа, Ердоган обеща на Мелони, че ще намери начин да я убеди да спре да пуши.

„Изглеждаш страхотно. Но трябва да те накарам да спреш да пушиш“, казал Ердоган на Мелони, според кадри, публикувани от италианския всекидневник Il Foglio и други медии, цитирани от Нова ТВ.

Но френският президент Еманюел Макрон, който бил до тях, бързо разбил надеждите на Ердоган. „Невъзможно е!“, казал той през смях.

„Знам, знам“, каза Мелони, добавяйки, че отказването от тютюнопушенето може да я направи по-малко общителна. „Не искам да убивам някого“.

В книга, базирана на серия от интервюта, Мелони признава, че е започнала да пуши отново, след като е спряла да пуши в продължение на 13 години. Но тя също така признава, че пушенето ѝ е помогнало да се сближи с други политици, включително с тунизийския президент Каис Саид.

