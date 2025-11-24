Евродепутати настояват за пълно замразяване на европейското финансиране за Унгария

Снимка Пиксабей

Докладчикът за Унгария - евродепутатката от групата на Зелените/Европейски свободен алианс Тинеке Стрик, призова Еврокомисията да замрази до 100 процента от европейското финансиране на Унгария. Тя говори пред пленарната сесия на Европарламента в Страсбург по време на дебат за върховенството на закона в страната, предава БНР.

"В продължение на 7 години от задействането на чл. 7, Съветът на ЕС позволи на Орбан да се обогати за сметка на обществото и нашите европейски ценности и дори да подкопае политиката ни за сигурност. Комисията не успя да предприеме решителни и ефективни действия в ключови моменти", бе категорична Стрик. Тя подчерта, че правителството му подлага независимите медии и НПО-та на очернящи кампании и разследвания за уж външна намеса, за да бъдат сплашени и определи това като "практика в руски стил, за да ги накара да замълчат".

"Този доклад призовава Комисията да използва процедурата за нарушение по-ефективно, като прибегне до допълнителни бюджетни мерки и да замрази до 100 процента от европейските средства за Унгария. Освен това, в него се отправя апел към Съвета да идентифицира риска по чл. 7, параграф 1 и да започне процедура, в т.ч. и за евентуално замразяване на правото на глас", каза Стрик.

"От 2010 година, откакто Орбан е на власт, ЕС е дал 80 млрд. евро на Унгария за болници, училища, които не са стигнали до тях. Там се краде в индустриален мащаб", каза нейният съпартиец Даниел Фройнд.

"Всеки, който надигне глава, е преследван. Тази система се поддържа с пари, които идват от друго място", подчерта унгарката Клара Добрев от групата на социалистите и демократите.

"Не се занимаваме с фактите, фобиите ни владеят", заяви Кинга Гал от "Патриоти за Европа" и допълни, че НПО-та са получавали пари, за да очернят Унгария заради позицията й против членството на Украйна в ЕС, миграцията и джендър идеологията.

