Еxit poll: Орце Георгиевски е новият кмет на Скопие след балотажа на местните избори в РСМ

кадър: БНТ

ВМРО-ДПМНЕ печели кметските постове в още 19 общини и в Скопие на втория тур на местните избори в Северна Македония.

Кандидатът на управляващата партия Орце Георгиевски има над 60% подкрепа в Скопие, срещу около 32% за Амар Мецинович от „Левица“. При над 45% преброяване на второ място остава Социалдемократическия съюз (СДСМ) с 4-ма кметове. Албанската коалиция ВЛЕН също ще има 4-ма нови градоначалници, предава Нова ТВ.

Втори тур се проведе и в скопските общини Карпош, Център, Аеродром и Шуто Оризари. В Карпош битката бе между настоящия кмет Стевче Якимовски и кандидата на управляващата коалиция Сотир Лукровски, в Аеродром – между Деян Митески (ВМРО-ДПМНЕ) и Александър Траяновски (СДСМ), а в Център – между Мирослав Лабудович (ЗНАМ) и Горан Герасимовски (СДСМ).

Избирателите гласуваха и в други общини в страната, включително Боговине, Брвеница, Валандово, Виница, Дебър, Дебърца, Демир Капия, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Куманово, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Струга, Студеничани, Тетово, Чешиново-Облешево и Чучер Сандево.

В четири общини – Гостивар, Врапчиште, Център Жупа и Маврово-Ростуше – се проведоха нови избори, след като в първия тур не беше достигнат необходимият праг на избирателна активност от една трета. Новите процедури ще започнат след обявяването на окончателните резултати от втория тур.

