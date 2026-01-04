Фондацията на Криско изгражда Център за интеграция на деца със СОП

Кадър Нова ТВ

Фондацията на певеца Кристиан Талев – Криско планира да превърне бъдещия център за деца със специални образователни потребности (СОП) в хибридно социално предприятие, което да се самоиздържа чрез търговска дейност. Това стана ясно от думите на изпълнителя в предаването "На фокус" по NOVA.

Вместо да разчита единствено на дарителски кампании, Талев обяви въвеждането на "бизнес модел", който включва отдаване на помещения за частни партита и развлекателни събития.

"Реално чрез бизнес модела центърът ще може да бъде независим и безплатен за децата и младежите със СОП", заяви Кристиан Талев – Криско, цитиран от NOVA.

Икономика на благотворителността

Новата стратегия предвижда голяма част от сградата да функционира като обществен център с комерсиална насоченост – зона за "ентъртейнмънт" и организиране на семейни празници и рождени дни. Приходите от тази дейност трябва да покриват оперативните разходи за терапия, спорт и изкуство за децата със специални нужди, които ще ползват услугите безплатно.

Този подход е опит за решаване на хроничния проблем с финансовата устойчивост на неправителствените организации, но повдига и въпроси за баланса между търговската и социалната функция на бъдещия обект.

Административният капан

Въпреки наличието на терен, строителството е блокирано от регулаторни пречки. Талев призна, че дареният парцел (който според архива на Dunavmost е на стойност 1 милион евро и бе предоставен от частен донор в края на 2025 г.) все още няма необходимия статут.

"Трябва да мине цялата бюрокрация по парцел, защото в момента не е пригоден за строителство", обясни певецът.

Той отправи директен апел към местната власт за преференциално третиране при административните срокове, които обичайно отнемат около година. "Надявам се Столичната община и държавата да помогнат да се случат по-бързо нещата", добави Талев. Смяната на предназначението на земята и издаването на разрешително за строеж са критичните точки, които могат да отложат първата копка за неопределено време, въпреки наличието на събрани средства, които към момента надхвърлят 1.2 милиона лева.

