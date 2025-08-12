Френски милионер получи глоба от 95 000 евро за превишена скорост с 27 км/ч

Снимка Pixabay

Невероятна глоба от над 95 000 евро получи френски бизнесмен за превишена скорост в Швейцария. Камера е заснела мъжа да шофира със 77 км/ч в зона с ограничение от 50 км/ч в швейцарския град Лозана, съобщава "Билд", цитирани от Дунав мост.

Според местни медии, френският бизнесмен е сред 300-те най-богати хора в Швейцария. Състоянието му се оценява на няколкостотин милиона франка, което обяснява астрономическия размер на глобата.

В Швейцария глобите за пътни нарушения се изчисляват въз основа на имуществото и доходите на нарушителя. Колкото по-богат е нарушителят, толкова по-скъпо му струва провинението. Превишаването на ограничението на скоростта с 27 км/ч представлява сериозно нарушение на правилата за движение по пътищата в страната.

Изчислението се основава на доходите, имуществото, начина на живот и задълженията за издръжка на нарушителя. Така глобата има еднакво възпиращо въздействие върху всички нарушители, независимо от тяхното финансово състояние.

Тази система цели да гарантира, че богатите хора не могат да си позволят да игнорират пътните правила, като разглеждат глобите като "такса за удобство".

