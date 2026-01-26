Гала: Не съм загубила искреното си любопитство към света

Кадър Нова ТВ

Гала с едно искрено и открито интервю за възрастта, козметиката, децата и щастието, което е открила в семейството и работата си пред Лора Крумова.

Финалът на „на фокус“ тази вечер е отреден за Гала - гранд дамата в българската телевизия, която има изчислен рекорд за най-много жив ефир. Водещата на „На кафе“ признава, че не се вълнува от статистики и равносметки, но това сочат данните. Тя разкрива, че след раждането на дъщеря й на датата 13-ти, започва да търси и открива фаталното число в живота си. Не е суеверна, но харесва числото, което й носи късмет в живота. Самата Гала е родена на 13 февруари, но е от жените, които не се притесняват да говорят за възрастта или рождения си ден. Категорична е, че мерилото й за хората не е свързано с възрастта. Суетна е и когато се погледне в огледалото, чувства, че има и лоши дни, но все още не се плаши от годините. Суетна е дотолкова, че да се опита да съхрани до колкото е възможно добрия си външен вид.

„Аз съм човек, който винаги е вярвал в бялата козметика. Естествено, тя не може да направи чудесата, които скалпела може. Но днес бялата козметика има все повече възможности. Чета много и се интересувам, а зад гърба ми има най-добрата лаборатория. Световните лаборатории се надпреварват всяка година да изваждат иновации. Всеки, който се занимава с бяла козметика, търси най-добрите съставки в света, но наистина съм щастлива, че нашата лаборатория направи пробив в грижата за кожата. Дори списание „Форбс“ писаха за нас. Едни от най-популярните и ефективни съставки до скоро бяха само за пиене, докато вече са разработени като съставки за грижа за кожата и аз ги имам в моята марка. Но освен това имам и нова линия, в която революцията е самата технология DMS, а не съставките. Много се гордея с тази революция, въпреки, че заслугата е на целия екип, с който работя“, с много емоция разказва за своята страст Гала.

Целият разговор гледайте във видеото.

