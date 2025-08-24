Снимка Pixabay

Гърция с рекордни приходи от туризъм през първата половина на тази година.

Броят на туристите през първите шест месеца на годината е увеличен, но не драстично, отчита Министерството по туризъм. Приходите в сектора са увеличени с 11% поради повечето разходи, които си позволяват посетилите Гърция, информира БНР.

С 20% са се увеличили американските туристи. Средно всеки един от тях е похарчил за престоя си 1015 евро, отчита Гръцката национална банка. Само за първата половина на годината приходите от американците са 705 милиона евро.

В Северна Гърция районите на Кавала и остров Тасос са предпочитани от българските туристи. Собствениците на хотели благодарят и за резервациите на българи за септември.

Директните полети от Варшава до Солун увеличиха почти двойно полските туристи на Халкидики. Другите водещи групи туристи са българи и румънци.

След отваряне на границата и влизане на България в Шенген почти през цялата година българите посещават Халкидики през уикенда, казаха хотелиерите от района.

Според прогнозите на Института за туристическо развитие до края на годината приходите от туристи на островите от пет европейски страни ще надхвърлят 26 милиарда евро, което включва и круизните турове.

Приходите обаче на скъпите острови Миконос и Санторини са далеч по-малко от миналата година. Високите цени отказват европейците от тези острови.

