Генералният щаб на Украйна обяви колко струва един ден война срещу Русия

Един ден война с Русия струва на Украйна около 7,1 милиарда гривни или 172 милиона долара. Това заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов по време на конференцията YES 2025. По думите му Украйна не може сама да понесе такава финансова тежест. Затова е важно да се привличат инвестиции от държавите съюзници и партньори, за да се развива вътрешната отбранителна индустрия и да се внедряват иновативни технологии, пише Актуално.

"Воденето на война срещу толкова голяма и богата на ресурси страна, каквато е страната окупатор Руската федерация, е изключително скъпо", отбеляза Гнатов, цитиран от украинските медии.

Там, където на бойното поле Украйна е въвела иновативни решения, тя е получила предимство, заяви още той. "Ето защо е важно да привлечем финансиране от партньорите за развитие на нашата отбранителна индустрия и иновативни технологии, които биха ни дали предимство", каза той.

Русия харчи рекордни суми за войната

В същото време данни, публикувани от икономиста Янис Клуге, научен сътрудник в Германския институт за изследвания на международната сигурност, който стъпва върху публични данни от руското Министерство на финансите, показват, че през първата половина на 2025 г. Русия е похарчила рекордната сума от 8,484 трилиона рубли за войната си срещу Украйна.

Клуге изчислява как са се увеличили военните разходи на Кремъл, пише "Обозревател":

2022 г. - 2,77 трилиона рубли;

2023 г. - 4,36 трилиона рубли;

2024 г. - 6,47 трилиона рубли.

В същото време по-голямата част от военните разходи на Русия остават класифицирани, като бюджетът "в сянка" на руското военно министерство за една година се е увеличил с 41%.

"През първата половина на 2025 г. военните разходи на Русия са били около 300 милиарда долара (по паритет на покупателната способност). През втората половина на годината военните разходи обикновено се увеличават, така че цифрата от 600 милиарда долара през 2025 г. е реалистична", пише той в профила си в Х.

