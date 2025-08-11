Георг Георгиев: Подкрепата ни за Украйна ще продължи

Снимка Булфото

Всяко споразумение за мир с Украйна трябва да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право, заяви вчера българският външен министър Георг Георгиев. Той участва в неформално видеоконферентно заседание на Съвет "Външни работи", където бе обсъдена координацията с трансатлантическите партньори.

Министър Георгиев приветства решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори. "Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред", подчерта българският външен министър, пише Дунав мост.

"Докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи", допълни Георгиев и посочи, че мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.

Санкциите срещу Русия продължават

Външният министър потвърди, че наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена, обясни той.

В рамките на заседанието бяха обсъдени актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, както и координацията с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска.

Близкият изток също на фокус

По време на заседанието министрите обсъдиха и актуалната ситуация в Близкия Изток и необходимостта от ускоряване предоставянето на крайно необходимата за цивилното население в Ивицата Газа хуманитарна помощ.

Георгиев изрази дълбока загриженост от разширяването на военната операция в Ивицата Газа и призова за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия. "Хуманитарната помощ, предназначена за жителите на Ивицата Газа, които са в критично състояние, следва да бъде увеличена незабавно", заяви той.

Министърът препотвърди готовността на България, съвместно със своите партньори от ЕС, да продължи да полага интензивни и целенасочени усилия за трайно разрешаване на конфликта в Близкия Изток въз основа на принципа за две държави.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната. Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че няма признаци Русия да се подготвя за край на войната в Украйна.

