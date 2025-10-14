Георг Георгиев след срещата с Вадефул: Между България и Германия стоят много силни връзки

Кадър Нова ТВ

Между България и Германия стоят много силни връзки. Обединени сме в посока разширяване на ЕС със Западните Балкани, Молдова и Украйна. Това заяви българският външен министър Георг Георгиев след срещата си с германския си колега Йохан Вадефул, цитиран от Нова ТВ.

"Това посещение показва близките отношение между двете държави в тези интензивни и сложни времена. Между България и Германия стоят много силни връзки", добави той.

Коридор 8 е изключително съществен. Той е основната връзка между Черно и Адриатическо море за НАТО.

Георгиев посочи, че и български гражданин е бил освободен от "Хамас", в рамките на мирното споразумение с Израел.

България иска да привлече вниманието към Черно море, продължи Георгиев, визирайки значението на региона в условията на руската агресия срещу Украйна.

Германия помага българската позиция да бъде чувана в Европа, подчерта той. "Сделката с Рейнментал е знак за нашето партньорство."

"Кандидатите за членство в ЕС трябва да спазват критериите и условията, с които сами са се съгласили. Трябва да се поддържа дух на добросъседство и да се спазват международните спогодби. Тук нямаме никакво разминаване, че западната ни съседка трябва да направи първа стъпка с промяната на конституцията.

"Регионът остава крехък, въпреки примирието в Близкия изток", смята Георгиев.

"От тук нататък започва оздравителният процес, надяваме се възстановяването на Газа, прекратяването на страданията и хуманитарната катастрофа и даването на една нова посока за района на Близкия изток. В този процес България и Германия също бяха приятели и партньори, и стояха на много близки позиции за това как трябва да се подхожда към установяването на мир в този регион", допълни българският министър на външните работи.

"Черноморският регион е изключително важен за Германия. Подкрепяме евроинтеграцията на Западните Балкани, Молдова и Украйна - стъпка по стъпка, но в рамките на критериите за присъединяване. Самият ЕС трябва да е готов за разширяването", заяви Вадефул след срещата.

"Трябва да обърнем внимание на случващото се навсякъде в Европа - кибератаки, саботажи, дронове. Германия и България са истински партньори в областта на сигурността. Искаме да задълбочим това сътрудничество. Трябва да се увеличи натиска върху Москва и в подкрепа на Украйна, за да стане по-силна", каза Вадефул.

Дипломатът подчерта, че енергетиката на Европа трябва да бъде независима от Русия.

"Искаме да се застъпим заедно за разширяването на Европейския съюз, но и да бъдем способни по отношение на отбраната и икономическата сигурност. В лицето на България имаме прекрасен партньор.", продължи той.

"Много се радваме, че българското правителство инвестира в отбранителната индустрия. Много решително трябва да задълбочим това сътрудничество. Трябва да доизградим, да надградим отбранителните способности в европейската част на НАТО", каза Вадефул.

Германският външен министър отбеляза и успеха при постигането на мир в Ивицата Газа и освобождаването на заложниците. Темата коментира и Георг Георгиев.

„Това е първи труден и тежък етап, който успяхме да завършим успешно, особено по отношение на заложниците, които изтърпяха неизмерими страдания. Ние също чакахме да видим каква ще бъде развръзката, затова се радваме на тази постигната важна крачка“, каза той. По думите му сега трябва да се работи и върху приключването на хуманитарната криза в Газа.

С това започва и следващата глава. Трябва да се справим с новите задачи, защото с това споразумение далеч не е постигнат мир в региона. Трябват още много стъпки. Много държавни глави и правителствени ръководители заседават, за да може да се стигне до решението, свързано със създаването на две държави, за което ние в момента се застъпваме, каза още Йохан Вадефул.

„Трябва да обърнем внимание на случващото се в Европа. Виждаме нарастващата агресия на Русия, както и хибридната заплаха. Дронове над нашите летища, кибератаки, актове на саботаж е Балтийско море и нарушения на въздушното пространство на съюзниците по протежение на Източния фланг на НАТО – ние се противопоставяме на това разумно, но решително“, каза още германският външен министър на съвместното изявление след срещата.

По думите му на Украйна ѝ предстои още една тежка зима в условията на война, а според него задачата Европейския съюз е да подкрепи Украйна и да бъде увеличен натискът по отношение на Москва.

От началото на тази година България е пълноправен член на Шенгенското пространство и България, и Германия ще се свържат още повече именно чрез присъединяването към еврозоната, каза още Вадефул.

Той обърна внимание и на темата за разширяването на Европейския съюз.

Страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова – за тях е ясно. Те са част от нашето европейско семейство и ние ще ги подкрепяме в техния път към Европейския съюз. Стъпка по стъпка, в рамките на критериите за присъединяване, допълни германският министър на външните работи. Той припомни обаче, че условията за присъединяване трябва да бъдат изпълнени.

Естествено и самият ЕС трябва да е готов за разширяването. Ще се справим с това, само ако станем още по-стабилни. Как можем да ускорим процеса? Трябва да вървим заедно, отговори той.

