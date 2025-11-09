Георги Павлов оглави БФЛА

Снимка Пиксабей

Георги Павлов официално встъпи в длъжност като президент на Българската федерация по лека атлетика на днешното първо заседание на новоизбрания Управителен съвет. Всички шест члена на УС гласуваха единодушно в негова полза, съобщиха от БТА.

Решението бе взето с пълно съгласие на Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, доц. Григор Гутев, Даниел Дуков и самия Павлов. За вицепрезиденти на федерацията бяха избрани доц. Гутев и д-р Димитров.

Георги Павлов получи най-много гласове на извънредното общо събрание на БФЛА, което се проведе вчера в София. От 122 участвали в гласуването клуба, 100 подкрепиха кандидатурата му за председател на Управителния съвет.

Събранието бе свикано след разпореждане на съд, тъй като Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство на 6 август заради жалба от 44 клуба, оспорили избора. Процедурата за легитимиране на новото ръководство продължи месеци, като извънредното събрание от вчера сложи край на институционалната криза.

Скандал с Ивет Лалова

Извънредното общо събрание от 8 ноември премина със скандал, след като легендарната спринтьорка Ивет Лалова не бе избрана за част от Управителния съвет. Тя получи 55 гласа и напусна залата след гласуването, предаде БНТ.

Решението предизвика вълна от критики в спортната общност. Атлетката Габриела Петрова публично изрази разочарованието си в социалните мрежи, като написа, че е "срам" легенда като Лалова да не бъде избрана в ръководството на федерацията.

Нов мандат, големи предизвикателства

Новият мандат на Георги Павлов е за петгодишен период. Пред федерацията стоят сериозни задачи - стабилизиране на управлението, подобряване на комуникацията с клубовете и подготовка за олимпийската 2028 година.

Павлов е маркетингов директор и член на борда на Асоциацията на балканските атлетически федерации. Преди това той е бил търговски директор на футболния ЦСКА през 2012 година и е организирал международния турнир "Павел Павлов" с европейска категория в продължение на 10 години, според информация на atletikabg.com

