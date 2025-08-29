Гери Малкоданска със съвет за родителите: Направете колело на късмета

кадръ Нова телевеизия

редактор Веселин Златков

Звездната синоптичка на Нова телевизия Гери Малкоданска даде ценни за началото на новата учебна година в своята специализирана рубрика в сутрешния блок. Тя коментира, че много семейства променят режима си на 15 септември, което носи излишен стрес на децата.

Поне седмица по-рано въведете режима като за училище и се заемете с организация, посъветва Малкоданска.

Тя препоръча да се правят списъци за всичко - от необходимите пособия за училище, до съдържанието на чантата. Според Малкоданска обаче е важно децата да бъдат включени в цялата дейност под формата игра.

Може да се направи голям семеен календар, който да се сложи в кухнята и да бъде шарен, като децата сами да избират цветовете, с които да записват задачите си. Друг вариант е да има семейно колело на късмета с нещата, които трябва да се направят и организирането да бъде превърнато в игра. Такива семейни ритуали намаляват много стреса за децата, подчерта Малкоданска.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!