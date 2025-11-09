Германия отбелязва годишнина от падането на Берлинската стена

Снимка Пиксабей

Германия отбелязва днес 36 години от падането на Берлинската стена.

На 9 ноември 1989 година в опит да запази властта си на фона на новите процеси в Източна Европа ръководството на тогавашната ГДР обявява решение за отваряне на границите на комунистическата държава.

След като решението е обявено на пресконференция, хиляди хора щурмуват стената, разделяла Берлин на източна и западна част в продължение на близо 30 години, а други пресичат свободно с автомобили сухопътните граници с тогавашната Западна Германия. Така е поставено началото на необратими процеси, чиято кулминация е обединението на Германия години по-късно, припомня БНР.

Освен с падането на Берлинската стена датата 9 ноември е свързана и с други две събития, белязали новата и най-новата история на Германия- провъзгласяването на републиката през 1918 г. и нацистките погроми срещу евреите през 1938 г.

Върху нуждата от защита демокрацията в страната се очаква да се фокусира президентът Франк-Валтер Щайнмайер в речта, която ще произнесе днес по повод съдбовните за страната годишнини.

