Германското разузнаване: Берлин е мишена №1 за Русия

Снимка Пиксабей

Русия представлява пряка заплаха и "леденият мир" с Европейския съюз може всеки момент да избухне в "разгорещена конфронтация". Това заяви днес директорът на BND - Федералната разузнавателна служба на Германия - Мартин Йегер пред депутати в Бундестага, информира БНР.

Йегер е бивш посланик в Киев и оглави разузнаването миналия месец. Той предупреди депутатите, че Москва се стреми да разшири сферата си на влияние дълбоко на запад в Европа и че за да постигне тази си цел, тя няма да се посвени да влезе в пряк военен сблъсък с НАТО, ако сметне за необходимо.

Макар и това да може да стане най-рано през 2029 година. Нещо повече - според Йегер за Русия Германия е мишена №1 в Европа - защото е най-голямата икономика на континента и защото има водеща роля в подкрепата за Украйна. Руските средства за поразяване на такива мишени са опити за манипулиране на избори, пропаганда, провокации, дезинформация, самотажи, поръчкови убийства.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!