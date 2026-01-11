Глад за кадри през 2026 година

Кадър Нова ТВ

Спад в обявите за работа през декември. Това отчита една от големите компании за човешки ресурси у нас. На какво се дължи това и в кои сектори има липса на кадри?

При високотехнологичните предприятия обикновено има между 100 и 500 работни места. Проблемът обаче се оказва не в бройката, а в компетенциите на кандидатите, казват експерти.

"Машинни оператори, това е основно търсената, така да се нарече работна сила, ел. техници, инженери, стругари, фрезисти, всичко свързано с уменията, които човек има в ръцете. Естествено, че има нужда и от други кадри, които са свързани с програмиране и т.н., но основно в производството това са належащите нужди на индустрията", обясни директорът на "Клъстер Тракия икономическа зона" Катя Стайкова пред Нова ТВ.

Светлозар Петров, който е управител на компания за човешки ресурси, посочва, че няколко сектора се открояват с най-голямо търсене. "Това са производство, търговия и услуги, логистика и транспорт и административни и обслужващи дейности. Няма някой от тях, който да можем да откроим. Всеизвестни са проблемите с недостига на хора, и в транспорта, и в производството, така че това е типично. В момента не се набират сезонни работници", отбеляза Петров.

За месец декември има близо с 12 хиляди по-малко предложения за работа, отчита една от компаниите за човешки ресурси. Общият брой на обявите за последния месец от годината е почти 24 хиляди.

"Декември на пазара на труда имаше спад в предлагането на работни позиции спрямо ноември, както и предните месеци. Това е предвид празниците, те започват доста рано, обикновено не се планират активни назначения точно преди Коледа и Нова година, така че това е един нормален спад от около 30 процента. 33% по-малко обяви за работа има през декември", смята Петров.

Въпреки подобряващата се работна среда, експерти отчитат, че младите хора нямат желание да работят в производството.

"Трудовите възнаграждения по статистика всяка година в икономическа зона "Тракия" растат с минимум 10%, в повечето фирми - които са над 200. Самите работодатели казват, че не това заплатата е основното, което привлича хората, а добрата работна среда", допълни Стайкова.

