Главният прокурор на Испания подаде оставка

Главният прокурор на Испания Алваро Гарсия Ортис подаде оставка. Оттеглянето му идва няколко дни след като Върховният съд го призна за виновен по дело за изтичане на поверителна информация. В безпрецедентния за Испания процес Алваро Гарсия Ортис беше подведен под отговорност за разкриване на поверителни данни във връзка с изтичането на имейл с признанието за две данъчни престъпления от Алберто Гонсалес Амадор, партньор на регионалния премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо, предава БНР.

Върховният съд наложи на главния прокурор двегодишна забрана за заемане на публична длъжност. В писмото, адресирано до правосъдния министър, Ортис пише, че решението му е продиктувано от дълбоко уважение към съдебните решения. „Въпреки че решението ми произтича пряко от присъдата, съм убеден, че съм служил вярно на институцията, към която имам честта да принадлежа, с недвусмислено призвание за обществена служба, чувство за дълг и институционална лоялност“, допълва бившият вече главен прокурор.

Премиерът Педро Санчес благодари на Алваро Гарсия Ортис за службата и потвърди, че вярва в невинността му, въпреки осъдителната присъда. Предстои правителството да започне процедура по номинации за избор на нов главен прокурор.

