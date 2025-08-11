Главният прокурор на Вашингтон осъди решението на Тръмп за федерален контрол над града

Кадър Youtube

Главният прокурор на Вашингтон, окръг Колумбия, Брайън Швалб осъди решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да разположи Националната гвардия и да поеме контрола над полицейските сили на града, наричайки този ход "безпрецедентен, ненужен и незаконен", информира БНР.

"В окръг Колумбия няма извънредна ситуация с престъпността. Насилствените престъпления във Вашингтон достигнаха исторически 30-годишни дъна миналата година и са намалели с още 26% досега тази година", написа Швалб в социалната медийна платформа "Х".

Той добави, че неговият офис "разглежда всички наши възможности" и ще действа, "за да защити правата и безопасността на жителите на окръга".

Наред с други, председателят на Националния комитет на Демократическата партия Кен Мартин също разкритикува хода, обвинявайки Тръмп в "политически игри", като същевременно припомни неговото бездействие по време на бунта в Капитолия.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм също остро разкритикува президента на САЩ, като в "Х" предупреди жителите на Вашингтон да очакват "войници, които седят без работа", за "лъжи от всички нива на федералното правителство" и "никакво смислено въздействие".

Кметът на Балтимор Брандън Скот пък твърди, че решението на Тръмп има за цел да отвлече вниманието от належащи проблеми като икономиката.

По-рано днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви на пресконференция, че Националната гвардия ще бъде разположена във Вашингтон, за да "помогне за възстановяване на закона, реда и обществената безопасност". Освен това президентът заяви, че е приложил раздел 740 от Закона за самоуправление на Вашингтон, поставяйки полицейско управление на столицата под пряк федерален контрол.

"Нашата столица е превзета от насилствени банди и кръвожадни престъпници... дрогирани маниаци и бездомни хора и ние няма да позволим това да се случва повече", каза Тръмп, като същевременно похвали работата по осигуряване на сигурността на южната граница на САЩ и спирането на незаконната имиграция, добавяйки, че подобни мерки ще бъдат предприети за борба с престъпността във Вашингтон.

Междувременно протестиращи се събраха пред Белия дом, за да изразят несъгласието си с действията на президента.

