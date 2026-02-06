реклама

Голяма разпродажба в Mr.Bricolage - отстъпките стигат до -50%, а в кампанията са включени над 4000 продукта за дома, ремонта и градината

На промоция са инструменти, подови настилки, градинска техника и мебели, осветление, декорация и много други категории, както във физическия магазин, така и онлайн.

Сред най-атрактивните оферти са:

 

  • Акумулаторна бормашина Makita 69,02 евро / 134,99 лв. (-50%) 

 

  • Водоструйка Black & Decker –  112,48 евро /  219,99лв. (-45%

 

  • Гранитогрес Пейвстоун 6,99 евро/кв.м / 13,70лв./кв.м(-35%

 

  • Ламинат 8мм AC4/32 – 5,62 евро/кв.м / 10,99лв./кв.м (-50%

 

  • Люлеещ стол – 89,47 евро / 175,00лв (-30%

 

  • Надуваема табуретка - 12,27 евро / 24,00лв  (-40%) 

 

  • LED лампа – 0,36 евро / 0,70лв (-30%) 

 

Промоцията е до 6 март и важи до изчерпване на количествата.

👉 Всички намаления виж на https://mr-bricolage.bg/offers

 

*публикация

 

 

 

 

 

 


