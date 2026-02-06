Голяма разпродажба в Mr.Bricolage - отстъпките стигат до -50%, а в кампанията са включени над 4000 продукта за дома, ремонта и градината

На промоция са инструменти, подови настилки, градинска техника и мебели, осветление, декорация и много други категории, както във физическия магазин, така и онлайн.

Сред най-атрактивните оферти са:

Акумулаторна бормашина Makita 69,02 евро / 134,99 лв. (-50%)

Водоструйка Black & Decker – 112,48 евро / 219,99лв. (-45%)

Гранитогрес Пейвстоун 6,99 евро/кв.м / 13,70лв./кв.м(-35%)

Ламинат 8мм AC4/32 – 5,62 евро/кв.м / 10,99лв./кв.м (-50%)

Люлеещ стол – 89,47 евро / 175,00лв (-30%)

Надуваема табуретка - 12,27 евро / 24,00лв (-40%)

LED лампа – 0,36 евро / 0,70лв (-30%)

Промоцията е до 6 март и важи до изчерпване на количествата.

Всички намаления виж на https://mr-bricolage.bg/ offers

*публикация