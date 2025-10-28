Григор Димитров: Хубаво е, че се върнах

Снимка Булфото

Григор Димитров изрази задоволство след победата над Джовани Мпечи Перикар със 7:6(5), 6:1 в първия кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Париж. Най-добрият български тенисист се завърна на корта след близо 4-месечно отсъствие заради контузия, информира БНР.

"Исках да дам всичко от себе си при завръщането си на корта, винаги е голям стрес, особено след толкова месеци извън игра. Трудно е срещу такъв съперник. Трябва да си внимателен и концентриран през цялото време, независимо колко голям опит имаш. Доволен съм от победата, гледам мач за мач. Не знаех какво да очаквам от този мач, опитвам се да гледам моята игра, да контролирам това, което зависи от мен, да разчитам играта си, да изиграя своите удари.

Залата се е променила, всички играчи го оценяват. Публиката е страхотна, усещам енергията. Хората тук обичат тениса. Хубаво е, че се върнах", коментира Григор Димитров в интервюто на корта след победата над Перикар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!