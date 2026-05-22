Григор може да стане втора ракета на България след Уимбълдън

Българският тенис е изправен пред невиждан трус и исторически момент, който доскоро изглеждаше като абсолютна илюзия.

Дългогодишният недостижим лидер Григор Димитров е пред реалната опасност да бъде свален от трона. Голямата драма в класирането е свързана с втората ни ракета Димитър Кузманов, който диша в гърба на хасковлията и е по-близо от всякога до това да се превърне в новия номер 1 на България. Към днешна дата, 21 май 2026 година, Гришо се намира на болезненото за феновете му 170-о място в света с едва 355 точки, след като отпадна в квалификациите на Ролан Гарос от Жайме Фария, предава Гонг бг.

Предстоящият сезон на трева в Лондон обаче може да се превърне в истински кошмар за бившия номер 3 в света. Григор има да защитава цели 200 точки от миналогодишния си епичен, но и толкова малшансов осминафинал на Уимбълдън, когато тежка контузия в мача със Синер съкруши мечтите му. Тъй като сега ще трябва да премине през тежките квалификации, при евентуално отпадане още на старта хасковлията ще претърпи невиждан точков колапс. Той ще остане със скромните 155 точки, което ще го изхвърли извън топ 330 в световната ранглиста.

Точно тук идва златният шанс за Димитър Кузманов, който в момента заема 325-о място със 159 точки. Едно ранно сбогуване на Димитров с Лондон веднага би пратило Мико на лидерската позиция у нас. Тази битка за върха обаче остава напълно непредвидима и ще държи феновете под напрежение до последно. Всичко зависи от представянето на състезателите в седмиците до Уимбълдън, тъй като Кузманов и третата ни ракета Петър Нестеров, който лети нагоре със 127 точки на 386-о място, ще играят на редица турнири. Те могат както да спечелят нови активи, така и да загубят част от своите, което прави математическото уравнение напълно отворено.

Дали ще станем свидетели на паметна промяна в йерархията на родния тенис, предстои да разберем съвсем скоро на корта. Димитър Кузманов се намира в отлична позиция да запише едно от най-значимите и емоционални постижения в кариерата си на национално ниво, а за закъсалия Григор Димитров остава тежката задача да намери сили за нов обрат и да спаси своето наследство.

