Гроздан Караджов: Процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно

11.01.2026 / 09:40 3

снимка: Булфото

Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в „Денят започва с Георги Любенов“ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.

„С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза за БНТ Гроздан Караджов.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 20 минути)
Рейтинг: 170631 | Одобрение: 18556
Малко живнаха пощите,иначе като си вземат пенсиите и платят сметките и мъртвило по селата!!!;)УсмивкаУхилен
0
0
бачо Кольо (преди 36 минути)
Рейтинг: 21051 | Одобрение: 5636
На славуца мишлето.
Колкото повече,толкова повече!
3
0
kris (преди 43 минути)
Рейтинг: 558130 | Одобрение: 105830
Даааа, защото управляващите мискини се намазаха с вазелин, а и робският народ се беше навел удобно.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

