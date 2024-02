Християна Лоизу обяви от сцената на "Като две капки вода", че ще става майка

снимка: Булфото

Победителката в четвъртия сезон на "X Factor" Християна Лоизу обяви, че ще става майка за първи път от сцената на друго шоу, в което в момента участва - "Като две капки вода".

Родената в Кипър певица трябваше да се превъплъти в двоен образ. "Бутонът на късмета" определи тя да влезе в кожите на две от най-големите световни звезди - Шакира и Риана с впечатляващата имитация на парчето "Can"t Remember to Forget You".

След края на песента водещите на предаването Димитър Рачков и Герасим Герасимов-Геро обявиха, че Християна има да сподели нещо важно с публиката. А развълнувана певицата заяви: "Сега ще го кажа за първи път в ефир: Бременна съм".

Когато влезе в "X Factor" кипърската певица живееше на семейни начала с оперния певец Николай Войнов. По-късно двамата се разделиха и Християна имаше връзка с Борислав Борисов, известен като репортера Боби Стар. С новия си приятел Лоизу стигна дори до годеж, който обаче развали през 2022 г, предава life.dir.bg.

Певицата не издава подробности кой е мъжът до нея и баща на първородното й детенце, което очакват през лятото.

