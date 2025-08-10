Христо Гаджев: Служебните кабинети на Румен Радев са продали 262 държавни имота за година

Снимка профил ФБ

Депутатът от политическа партия ГЕРБ Христо Гаджев отправи критики към президента Румен Радев във връзка с управлението на последните му две служебни правителства. В публикация в социалната мрежа ФБ, народният представител заяви, че за общо дванадесет месеца кабинетите, назначени от държавния глава, са реализирали продажби на 262 държавни имота.

По думите на Гаджев, последното служебно правителство е продало 124 имота, а предходното – 138.

Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота.

Ако влезна в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава?

