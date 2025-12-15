ИПИ: Заплатите и пенсиите в Русе скачат, а бедността намалява

Снимка Пиксабей

Брутният вътрешен продукт, заплатите и пенсиите в област Русе продължават да нарастват сравнително бързо, което води до статистическо намаляване на нивото на бедност. Това показват данните от най-новото изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) "Регионални профили: показатели за развитие", разпространено днес и цитирано от Агенция Фокус.

Въпреки позитивните икономически индикатори обаче, експертите очертават сериозни предизвикателства пред социалната система и демографията в региона.

Според анализа на икономистите, заетостта в областта продължава да се увеличава и нивата ѝ са значително над средните за страната. Образователната структура на работната сила също получава добра оценка, което е предпоставка за привличане на инвеститори.

Данните сочат, че вътрешните и външните инвестиции се повишават, макар и със слаби темпове, като остават на сравнително високи нива спрямо други области. Финансовата самостоятелност на общините в региона се определя като стабилна, а от местните данъци единствено ставката върху превозните средства е отчетена като ниска.

Здравеопазване и демография

На фона на икономическия оптимизъм, демографската картина остава тревожна. Застаряването на населението в Русенско е силно изразено, а системата на здравеопазването изпитва сериозни затруднения.

"Здравеопазването страда от липса на лекари, особено общопрактикуващи," се посочва в доклада на ИПИ. Това създава риск за достъпа до медицински услуги, въпреки ръста на доходите.

Сигурност и околна среда

В сектор "Сигурност" данните показват противоречива тенденция – регистрираните престъпления са сравнително много на брой, но полицията в региона постига висока разкриваемост.

Оценката за околната среда в областта е слаба. Като основни причини експертите посочват големия обем на образуваните битови отпадъци и малката площ на горските територии. Културният живот в Русе се оценява като интензивен, но туризмът все още изостава и се характеризира като слабо интензивен.

Инфраструктурата получава добра оценка, като делът на първокласните пътища и качеството на настилката остават над средните за страната.

