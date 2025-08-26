Имен ден празнуват Адриан и Наталия

Снимка Pixabay

На 26 август православната църква почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия. Те живели по времето на император Максимиан, който извършвал жестоки гонения срещу християните.

Веднъж свети Адриан присъствал на мъчения на християни в впечатлен от силната им вяра, решил да стане християнин. Съпругата му Наталия вече била християнка, но криела това от него. Когато разбрала за решението на Адриан, Наталия била много щастлива. Щастието им не траело дълго. Императорът хванал Адриан и с жестоки мъчения се опитал да го откаже от новата религия, той обаче не се отказал и напуснал този свят като християнин.

На 26 август имен ден празнуват: Адриан, Адриана, Ади, Адрианна, Адриян, Адрияна, Адриянна, Наталия, Натали, Наташа и техни производни имена.

Името Адриан идва от латинскoтo Нadrianus. Хадрия е град в Северна Италия, дал името на Адриатическо море, а Адриан е името на римски император.

Името Наталия също е латинско - natale domini - родна, рождена, и проникнало у нас главно под сръбско и румънско влияние, а в по-ново време - под руско влияние./БНР

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!