Имотният балон в Румъния се спука в края на 2025 година, след като комбинацията от по-високи данъци и икономическа несигурност предизвика рязък спад в активността на купувачите. Данните за месец октомври показват срив на сделките с недвижими имоти с близо 19% спрямо същия период на миналата година, докато цените в големите градове замръзват или тръгват надолу, пише Дунав мост.

Данъчният шок блокира купувачите

Основната причина за сътресението на пазара е драстичната промяна в данъчната политика. Увеличението на ставката на ДДС за жилищата изигра ролята на "студен душ" за инвеститорите и семействата, търсещи нов дом.

"Увеличението на ДДС от 9 на 21% поставя огромен натиск върху пазара. Купувачите, които теглят банков кредит, трябва да осигурят повече собствени средства, а месечните вноски автоматично нарастват", заяви Антоанела Комша, заместник-изпълнителен директор на Global Vision.

Тази промяна засяга най-вече масовия сегмент от пазара – гарсониерите и двустайните апартаменти, които традиционно са най-търсени.

Парадоксът на строителството

Въпреки охлаждането на интереса от страна на купувачите, строителният сектор продължава да работи на високи обороти. Статистиката отчита парадоксална ситуация – докато сделките намаляват, предлагането се увеличава.

"И все пак годината беше добра за строителството. Обемът строителни работи е нараснал с 9% от началото на годината до момента, спрямо същия период на 2024 г. Най-големият ръст – 11,3% – е при жилищните сгради, знак, че инвеститорите са възобновили проектите си. В същото време броят на сделките е намалял с около 3%, което показва, че хората засега отлагат решението да купят нов дом", коментира Флорентина Бълъшойу, кореспондент на Pro TV.

Пазарът преминава в ръцете на купувачите

Експертите са категорични, че балансът на силите се променя. След години на диктуване на условията от страна на продавачите, сега купувачите започват да имат предимство.

"В момента сме в период, в който силата преминава от продавача към купувача. Това се вижда в стагнацията на цените, а в Орадя и Яш дори наблюдаваме лек спад – вярно, около два процента", посочи имотният експерт Даниел Крайник.

Регионални различия

Охлаждането на пазара се усеща неравномерно в различните части на страната:

Клуж-Напока: Най-скъпият имотен пазар в Румъния отчита символичен ръст от едва 1%.

Брашов: Цените остават без промяна.

Букурещ: Столицата бележи ръст под един процент.

Крайова и Сибиу: Тези градове се оформят като нови притегателни центрове с плавно покачване на цените, като в Сибиу нивата вече догонват тези в крайбрежния Констанца.

Специалистите прогнозират, че настоящата стагнация, която идва след период на ежегоден ръст от средно 15%, ще продължи. Очакванията са пазарът да намери своето равновесие и да се стабилизира напълно едва около 2027 година.

