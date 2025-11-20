Ина Лулчева: До края на седмицата Благомир Коцев може да бъде пуснат от ареста

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Още днес варненският съд може да предприеме искане за преместването на Благомир Коцев от София във Варна. Разпределението на делото става с натискането на един бутон и до края на седмицата трябва да се гледа мярката му за неотклонение, това каза по Нова нюз адвокатът на задържания варненски кмет Ина Лулчева.

Тя заяви убедено, че Коцев трябва да бъде пуснат от ареста, най-много с подписка, защото няма основание и за домашен арест, който пак е лишаване от свобода.

„Не е страшно, че е бил в ареста и в затвора, страшното е, че това е постигнато с нарушение на закона”, заяви Лулчева и подчерта, че явно целта на делото не е да се установи обективната истина, а друга.

Над 40 тома от обвинението са празни, то се гради на 4 свидетели, като една от тях е служителка на общината, която е отказала да извърши разпореждане от кмета, защото не искала, обясни адвокатката.

Тя допълни, че никой от другите трима свидетели не твърди, че Коцев им е искал а пари, а това са правили други лица от името на кмета. „Случаят е аналогичен на този със суджука, който беше поискан за Бойко Борисов. Прокуратурата обаче не му повдигна обвинение на него”, коментира Ина Лулчева.

