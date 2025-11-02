Индия изстреля най-тежкия си спътник досега

Снимка Пиксабей

Индия изстреля най-тежкия комуникационен спътник в историята си - поредна стъпка в амбициозната ѝ космическа програма, предаде Франс прес. Спътникът CMS-03 беше изведен в орбита от космодрума Шрихарикота в южния щат Андхра Прадеш. С тегло около 4 410 килограма, CMS-03 е „най-тежкият комуникационен спътник, изстрелван някога от Индия, подчерта космическата агенция на Делхи. Военноморските сили на страната уточниха, че апаратът ще осигури сигурна комуникация между кораби, самолети и подводници, предаде БНР.

„Нашият космически сектор отново ни кара да се гордеем!“, заяви премиерът Нарендра Моди, който има за цел Индия да изпрати астронавт на Луната до 2040 г.

През последното десетилетие индийската космическа програма се развива динамично. Тази година пилотът от ВВС Шубханшу Шукла стана вторият индиец в космоса и първият, който достига Международната космическа станция.

