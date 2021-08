Индия приветства пускането на първия местен самолетоносач за морски изпитания

Редактор: Виолета Николаева

e-mail: violeta_nikolaeva_petel.bg@abv.bg

Twitter / @indiannavy

Първият самолетоносач, проектиран и построен от Индия, отплава за своите първи изпитания на море. Военноморските сили го приветстваха с „исторически“ ден за страната, която инвестира огромни ресурси в технологиите, произведени в Индия.

В сряда акаунтът в Twitter на ВМС на Индия сподели видеозапис на 262-метровия самолетоносач, наречен „Самолетен самолетоносач 1“ (IAC-1), който се отправя към морето за изпитания, съобщава RT.

Военноморските сили казаха, че предстоят още много кораби -сестри, които приветстват „историческия и горд ден“ за страната. Той добавя, че IAC-1 излиза във водите за своите първи изпитания в морето 50 години след като предстоящият му предшественик изигра ключова роля в осигуряването на победа в Индо-пакистанската война от 1971 г.

Корабът в крайна сметка ще бъде наречен INS Vikrant, което означава „излизане отвъд“, веднъж пуснат в експлоатация, след предшественика си.

Министърът на отбраната Раджнат Сингх каза, че първото пътуване на 40 000-тонния боен кораб е „истинско свидетелство за нашия непоколебим ангажимент към #Атманирбарта в отбраната“. Определяйки го като „горд момент за Индия“, той добави, че „Осъзнаването на този исторически етап, независимо от Covid, показва истинска отдаденост и ангажираност на всички заинтересовани страни“.

IAC-1 ще бъде домакин на редица самолети с фиксирани и ротационни крила, включително изтребители МиГ-29К и вертолети за ранно предупреждение „Камов-31“, според флота.

Индийските медии цитират плановете за въвеждане в експлоатация на военния кораб през 2022 г., когато той ще стане вторият самолетоносач във флота на страната. Единственият самолетоносач, който в момента се използва, е руската INS Vikramaditya.

Индия настоява за самостоятелност в няколко индустрии в продължение на много години; отбраната е ключов сектор. Правителството също така продължи с плановете за самостоятелност в медицинската сфера по време на пандемията Covid-19. Добре използваната хинди фраза „Atmanirbhar Bharat“ грубо се превежда като „самостоятелна Индия“.

През последните години Индия разкрива все повече и повече отбранително оборудване, като често рекламира постиженията си в социалните медии.

Proud & historic day for India as the reincarnated #Vikrant sails for her maiden sea trials today, in the 50th year of her illustrious predecessor’s key role in victory in the #1971war

Largest & most complex warship ever to be designed & built in India.

Many more will follow... pic.twitter.com/6cYGtAUhBK