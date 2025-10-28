Инспекцията по труда планира кампания за работещите към онлайн платформи

Снимка Пиксабей

Главната инспекция по труда планира за догодина мащабна национална кампания за условията на труд при работа към дигитална платформа, съобщи във Враца изпълнителният директор Екатерина Асенова, цитирана от БНР. Много от така наречените "платформени работници" са в сивия сектор и дейността им трябва да бъде законово регулирана.

С ръста на дигиталната икономика се увеличава и броят на хората, които работят за различни онлайн платформи. Така наречените "платформени работници" извършват различни услуги срещу заплащане. Преобладаващата част от тях работят в сивия сектор при неясни условия, без трудовоправен статут, договор и права.

За догодина се планира мащабна кампания за условията на труд на платформените работници, съобщи Екатерина Асенова, изпълнителен директор на трудовата агенция:

"За да видим как стоят правоотношенията в България спрямо този вид работа. Много често на всеки един от вас се е налагало, предполагам, да си поръча храна за вкъщи. За да установим едно лице и да предприемем мерките, които са в нашите правомощия, да обявим съществуването на трудово правоотношение, ние трябва да ги заварим на работа, а вие много добре знаете как се придвижват платформените работници. Ето това ще е големият проблем."

Кампанията за проверка на наетите за услуги към онлайн платформите е част от транспонирането у нас на приетата Европейска директива за подобряване на условията на труд при работа на платформи.

