Интензивен трафик по границите с Турция и Сърбия

Снимка Булфото

Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция "Kапитан Андреево" и "Лесово" на вход за леки автомобили, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР в информация, актуална към 10:00 часа, съобщи БНР.

Трафикът е интензивен и на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Kалотина" на изход за леки автомобили към Република Сърбия.

На границата с Румъния се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите ГКПП с Република Северна Македония, информират от "Гранична полиция".

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!