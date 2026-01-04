Иран ограничи достъпа до интернет

Снимка Пиксабей

Властите в Иран наложиха сериозни ограничения върху интернет достъпа в страната на фона на ескалиращите антиправителствени протести. Дигиталната блокада цели да затрудни координацията между демонстрантите и да ограничи изтичането на информация за случващото се по улиците, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Според данни на американската технологична компания Cloudflare, интернет трафикът в ислямската република е спаднал с драстични 35%. Информацията се потвърждава и от иранския вестник "Етемад", който алармира за "продължителни прекъсвания" и нарастващи опасения, че страната може да бъде напълно изолирана от глобалната мрежа (т.нар. digital blackout).

Вълненията, които разтърсват Иран от седмица насам, започнаха като социален протест срещу икономическата политика на правителството в столицата Техеран. Ситуацията обаче бързо ескалира в общонационален бунт с ясни политически искания.

Наред с лозунгите срещу настоящото теократично управление, все по-често се чуват призиви за възстановяване на монархията, свалена по време на Ислямската революция през 1979 година. Тази промяна в реториката на протеста показва радикализация на исканията и отказ от търсене на реформи в рамките на съществуващата система.

Използването на интернет ограничения е изпитана тактика на Техеран при предишни вълни на недоволство, като често служи за прикриване на силовите методи за потушаване на безредиците.

